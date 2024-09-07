Готовность трех котельных в Подольске к отопительному сезону достигла 90%

В Подольске активно ведется масштабная реконструкция трех котельных в рамках программы губернатора региона Андрея Воробьева. Работы выполнены на 90% в преддверии зимнего сезона.

В микрорайоне Парковый, на улице Ульяновых, 9, к двум существующим котлам добавили новый мощный котел отечественного производства. Также обновлено вспомогательное оборудование и установлен автоматический ввод резерва для обеспечения бесперебойной работы. В планах закрытие теплового контура здания и замена всех окон, которые будут изготовлены на заказ с высотой порядка 12 метров.

На улице Победы, 4, в микрорайоне Шепчинки, тепловая мощность котельной увеличена в пять раз благодаря замене всех четырех котлов. Также обновили насосы, трубопроводы, вентиляторы и запорную аппаратуру.

Котельная в микрорайоне Климовск на КСПЗ, одна из крупнейших в округе, обеспечивает теплом более 170 домов и 13 социальных объектов. Ранее функционировал лишь один котел, но теперь готовы к работе четыре, что обеспечит максимальную мощность. Продолжается прокладка подземных сетей с ликвидацией старых надземных.

«С 16 сентября начнем пробные топки и поэтапное подключение домов. Завершим все работы до начала отопительного сезона. А уже в 2025 году займемся внешним видом котельных, выполним капитальный ремонт помещений и благоустройство территории», — сообщил глава округа Артамонов.

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