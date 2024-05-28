Готовность спорткомбината «Строитель» в Селятине достигла 40%

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Капитальный ремонт спорткомбината «Строитель» продолжается в поселке Селятино Наро-Фоминского округа. На данный момент готовность объекта превышает 40%.

На площадке проводят демонтаж окон, монтаж инженерных сетей и замену утеплителя кровли.

«Также запланированы работы по проведению ремонта крыши и фасада здания, ремонт спортивных залов и внутренних помещений спорткомплекса, замена системы вентиляции и реконструкция чаш бассейна», — уточнили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Завершить строительство спорткомбината планируется в декабре 2024 года.

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