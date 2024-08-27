Готовность школы в Данках достигла 90%

Капитальный ремонт завершается в Туровской школе в местечке Данки. Рабочие не только обновили коммуникации и внутренние помещения, но и благоустроили территорию.

В Туровской школе в Данках идет установка дверей, перегородок между классами и коридорами, а также обустройство крыльца. На финальной стадии монтаж инженерных сетей.

Рабочие благоустраивают территорию и приступают к итоговой отделке стен в спортивном зале. Они также укладывают ламинат в актовом зале, который впервые появился после ремонта в школе, и занимаются обновлением электросетей.

Уже окрасили стены в кабинетах, коридорах, на лестничных площадках и в холле. Ход ремонта в школе в Данках оценил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

«Как вы видите, уже на финишной стадии все находится. Мы вместе с вами прошли, посмотрели аудиторию, рекреацию школьную. Большой процент уже степень готовности школы. Остается, как вы видите, уложить асфальт во дворе, завести грунт, разровнять для того, чтобы здесь был красивый газон. По качеству проведенных работ у нас вопросов не возникает», — сказал Сергей Никитенко.