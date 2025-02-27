Готовность поликлиники в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове превысила 10%

Строительство нового медицинского учреждения станет важным объектом для жителей жилого комплекса и близлежащих районов. Сейчас готовность будущей поликлиники превышает 10%. На площадке активно ведут работы: специалисты занимаются устройством котлована и закладкой фундаментной плиты.

Новая поликлиника рассчитана на прием до 500 пациентов за смену, включая взрослых и детей. Площадь медицинского учреждения составит около шести тысяч квадратных метров, что позволит разместить здесь широкий спектр медицинских услуг. Среди направлений, которые будут доступны пациентам, — терапия, педиатрия, кардиология, урология, гинекология, стоматология, оториноларингология, офтальмология, эндокринология, инфекционные болезни, хирургия, травматология и ортопедия. Также в поликлинике будут проводиться профилактические осмотры, ультразвуковая диагностика и рентгенологические исследования.

Помимо самого здания, внимание уделят и благоустройству прилегающей территории. Здесь планируют организовать удобную парковочную зону для пациентов и посетителей, а также создать комфортные места для отдыха. Это сделает посещение поликлиники более удобным и приятным для жителей.

Строительство нового медицинского учреждения — важный шаг в развитии инфраструктуры Одинцово. Оно позволит улучшить доступность качественной медицинской помощи для тысяч жителей и снизить нагрузку на уже существующие поликлиники.