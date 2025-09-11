Готовность поликлиники в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцове достигла 40%

Строительство новой современной поликлиники продолжается в жилом комплексе «Гусарская баллада» в Одинцове. Учреждение будет обслуживать до 500 человек в смену — как взрослых, так и маленьких пациентов.

Каркас здания уже полностью возведен: монолитные работы завершены, сейчас строители приступили к устройству внешних стен и внутренних перегородок, а также к прокладке инженерных сетей. Следующим этапом станут утепление и гидроизоляция кровли.

Задача, которая стоит перед подрядной организацией, — это закрыть тепловой контур до наступления зимы. Специалисты также уже приступили к разработке проекта по обустройству подъездных путей к лечебному учреждению.

Задействовано на объекте около 30 рабочих, их число планируют увеличить для ускорения темпов строительства. Здание планируют ввести в эксплуатацию в феврале 2026 года.