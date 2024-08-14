Готовность Подмосковья к отопительному сезону оценили в 75%

В Подмосковье активно продолжается подготовка к предстоящему отопительному сезону. На данный момент готовность региона по ключевым показателям — жилищному фонду, котельным, тепловым и водопроводным сетям — составляет 75%.

«Сразу после окончания предыдущего отопительного сезона мы перешли в режим региональных Штабов, провели заседания по каждому городскому округу и сформировали масштабную госпрограмму, которая разбита на краткосрочные и долгосрочные мероприятия», — прокомментировал вице-губернатор Московской области — министр энергетики Евгений Хромушин.

Наилучшие промежуточные результаты показывают Бронницы, Зарайск, Жуковский, Котельники и ряд других округов. До начала отопительного сезона предстоит реализовать 159 краткосрочных мероприятий на сумму 11 миллиардов рублей. Долгосрочные мероприятия, рассчитанные до 2029 года, включают 706 проектов на сумму 84 миллиардов рублей.

Хромушин отметил, что Московская область принимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойной подачи коммунальных ресурсов в жилые и социально значимые объекты в предстоящий отопительный сезон. Так, полностью завершить подготовку к отопительному периоду планируется к 15 сентября.

После завершения подготовительных работ теплоснабжающие организации и потребители тепла получают от администраций паспорт готовности — документ, подтверждающий их готовность к работе в зимний период.

«Сегодня жители вправе требовать от государства качественного выполнения взятых на себя обязательств по предоставлению жилищно-коммунальных услуг, контролировать, на что идут денежные средства, заложенные в тарифе, а также принимать непосредственное участие в обсуждении и решении проблемных вопросов», — заключила председатель Координационного совета Ассоциации председателей советов МКД Олеся Тыщенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал ключевые задачи в подготовке к отопительному сезону. К этой работе своевременно приступили во всех городских округах.

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