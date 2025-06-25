Готовность очистных сооружений в Верхнем Посаде превысила 40%

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Реконструкция очистных в Верхнем Посаде идет полным ходом — этот объект критически важен для Звенигорода. Включения сооружений в федеральную программу «Чистая Волга» округ добивался не один год.

Подрядчик уже смонтировал на площадке новую канализационно-насосную станцию. Доставлены резервуары для системы пожаротушения. Ведутся подготовительные работы по гидроизоляции основного здания, внутри самого корпуса продолжается бетонирование. Подрядчик планирует завершить весь объем монолитных работ к ноябрю.

Оборудование для станции полностью отечественного производства — оно уже ждет отгрузки и будет монтироваться по мере готовности объекта.

Текущая строительная готовность — порядка 42%: на стройке задействованы 65 рабочих и четыре единицы спецтехники.

Очистные примут все стоки от микрорайона, включая частные дома, до конца апреля 2026 года — сразу после завершения первого этапа строительства.