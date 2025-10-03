Готовность образовательного комплекса в районе Новогорск в Химках достигла 80%

Возведение воспитательно-образовательного комплекса продолжается в районе Новогорск в Химках. Начальная школа и детский сад будут объединены в одном здании.

Степень готовности объекта составляет 80%.

«Работы идут к завершению. Сейчас специалисты выполняют финальные отделочные и инженерные работы, приступили к благоустройству. Открытие объекта запланировано на конец года», — сообщил руководитель управления строительства Роман Глаголев.

Четыре класса начальной школы и восемь групп дошкольного образования будут учиться в новом здании. Каждая группа оснащена собственной игровой, спальней, раздевалкой и буфетом, а для школьников предусмотрена отдельная столовая. Для занятий физкультурой оборудовали два спортивных зала, а праздничных мероприятий будут проводится в актовом зале.

Воспитательно-образовательный комплекс является значимым социальным объектом для Новогорска. Общая площадь комплекса превышает пять тысяч квадратных метров, где разместятся начальная школа на 100 учеников и детский сад на 170 воспитанников.