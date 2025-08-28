Готовность многоквартирных домов к отопительному сезону в Мытищах достигла 80%

Готовность многоквартирных домов в городском округе Мытищи к осенне-зимнему периоду на данный момент составила 80%. Паспорта готовности получили почти тысяча домов.

Проверили на очередном выездном заседании дома, управляемые коммерческими компаниями «Новое Медведково» и «УК Премьер». Оценивались завершенные и предстоящие мероприятия по подготовке к отопительному сезону.

Завершены на данный период все необходимые работы в доме №5, на проспекте Астрахова, он готов к подписанию паспорта готовности. Проверили состояние индивидуального теплового пункта на Мира, 49. Здесь уже промыли теплообменники и заменили запорную арматуру. Осталась только работа по системе вентиляции, после которой дом полностью подготовят к отопительному сезону.

«На данный момент рисков, связанных с подготовкой домов к отопительному сезону, нет. Проверки продолжатся, особое внимание уделят новым домам, а также объектам ветхого и аварийного фонда. Работы проведут по графику». – сообщил заместитель главы городского округа Мытищи Александр Хаюров

Проверки должны обеспечить бесперебойную подачу тепла в зимний период и минимизировать возможные проблемы в холодное время года.