Готовность капремонта Москворецкой гимназии в Воскресенске достигла 41%

В здании уже завершили кровельные работы, сейчас специалисты выполняют отделку фасада и монтируют радиаторы отопления. Модернизацию гимназии планируют завершить к началу учебного года. Учреждение образования посещают 866 школьников. Сейчас ребята получают знания в двух структурных подразделениях в две смены.

По словам Вячеслава Бетина, в Московской области проходит масштабная программа капитального ремонта.

«Цель сегодняшнего визита — посмотреть ход работ, оценить возможность их завершения досрочно. Для нас важно, чтобы 1 сентября дети встретили в комфортных и обновленных кабинетах», — подчеркнул заместитель министра.