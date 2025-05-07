Готовность капремонта Москворецкой гимназии в Воскресенске достигла 41%
В городском округе Воскресенск продолжают реконструировать учреждения образования. Заместитель министра строительного комплекса Московской области Вячеслав Бетин проинспектировал качество капитального ремонта Москворецкой гимназии на улице Ломоносова.
В здании уже завершили кровельные работы, сейчас специалисты выполняют отделку фасада и монтируют радиаторы отопления. Модернизацию гимназии планируют завершить к началу учебного года. Учреждение образования посещают 866 школьников. Сейчас ребята получают знания в двух структурных подразделениях в две смены.
По словам Вячеслава Бетина, в Московской области проходит масштабная программа капитального ремонта.
«Цель сегодняшнего визита — посмотреть ход работ, оценить возможность их завершения досрочно. Для нас важно, чтобы 1 сентября дети встретили в комфортных и обновленных кабинетах», — подчеркнул заместитель министра.