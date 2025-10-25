Готовность к зимнему сезону проверили в парках Коломны

Общественные пространства, которых в городском округе Коломна насчитывается 1016 общей площадью восемь миллионов квадратных метров, содержатся силами МБУ «Спецавтохозяйство». Зимой на уборку территорий выйдут 107 единиц техники, в том числе 40 тракторов, шесть минипогрузчиков, столько же самосвалов и пять экскаваторов, а также 136 единиц средств малой механизации.

«Вместе с комиссией осмотрели детские и спортивные площадки, прогулочные зоны, а также проверили работу освещения. Во время продолжительных новогодних каникул наши общественные пространства становятся центром притяжения жителей, поэтому о содержании парков и скверов в зимний период необходимо позаботиться уже сейчас», — сказал глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Уже определены места складирования снега и закуплены противогололедные материалы. Готовность техники на данный момент составляет 95%. Полной готовности специалисты «Спецавтохозяйства» рассчитывают достичь к 15 ноября.

Также в ноябре будет закуплен дополнительный инвентарь — еще 380 снеговых лопат и 170 ледорубов. Штат дорожных рабочих укомплектован более чем на 92%, дворников — на 93%, водителей — на 96%, механизаторов — на 95%.