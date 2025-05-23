Готовность Голицынской школы № 1 в Одинцове достигла 38%

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов побывал на стройплощадке Голицынской школы № 1 на Пролетарском проспекте, где продолжается масштабная реконструкция учебного заведения. Объект готов на 38%.

Подрядчик полностью завершил демонтаж, практически готова обновленная кровля. Рабочие продолжают штукатурить стены, монтировать инженерные коммуникации и прокладывать шумоизоляцию.

Сейчас на площадке трудятся 68 человек, однако количество бригад подрядчик планирует увеличить, чтобы успеть закончить проект к 1 сентября.

Добавим, что на торцевой стене здания планируется выполнить художественную роспись. Тематику рисунка выберут совместно с педагогическим коллективом.

Как сообщалось ранее, общая площадь здания составляет более четырех тысяч квадратных метров. Строители заменят кровлю, инженерные системы, двери и оконные блоки, обустроят фасад, отремонтируют учебные классы, пищеблок, технические помещения и входные группы, обновят напольные покрытия. Школу оснастят современной мебелью и оборудованием.

Центральным элементом уличного спортивного ядра обновленного здания станет футбольное поле, доступное для всех жителей Голицыно во внеурочное время по программе «Открытый стадион». Проектом предусмотрены беговые дорожки, площадки с тренажерами, пространство для активных игр, яма для прыжков в длину, а также зона для изучения правил дорожного движения.