Готовность Глуховского карьера к купальному сезону проверили в Чехове

Сезон купания уже открыли на Глуховском карьере в Чехове. Для безопасности отдыхающих у водоема начали дежурить спасатели.

Жительница Москвы Наталья часто отдыхает на Глуховском карьере. Говорит, что в хорошую погоду здесь буквально некуда положить полотенце. Оно и понятно — кругом сосны, лес, чистая вода.

«Здесь раньше добывался песок для строительства. После прекращения добычи карьер заполнился водой», — рассказал директор МКУ ЕДДС городского округа Чехов Валентин Дурягин.

Несмотря на то, что в карьере по рекомендации Роспотребнадзора купаться запрещено, на территории в ежедневном режиме дежурят спасатели. Готовность объекта к летнему сезону и обеспечение здесь безопасности проверили местные депутаты и специалисты администрации округа.