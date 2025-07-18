Готовность гимназии № 5 к новому учебному году проверили в Королеве

Сотрудники комитета образования, Министерства внутренних дел, госавтоинспекторы, представители Росгвардии и других надзорных органов проверили качество подготовки гимназии № 5 в Королеве к 1 сентября. Всего в округе откроют 22 образовательных комплекса, которые расположены в ста зданиях.

Основное здание гимназии № 5 возвели в 1967 году, а в 2020-м построили дополнительный корпус. За лето в учебном заведении сделали косметический ремонт: обновили классы, кабинеты и коридоры, спортивный и актовый залы. Также закупили дополнительное учебное оборудование и материалы.

Комиссия уделила отдельное внимание безопасности детей. Специалисты оценили систему противопожарной защиты, исправность сигнализации, «тревожных» кнопок и видеонаблюдения. Помимо этого, они проверили пищеблок и столовую на соответствие всем требованиям и нормам. Итогами обхода комиссия осталась довольна.

Отметим, что 1 сентября в гимназию № 5 в Королеве отправятся свыше 1500 детей, их буду обучать 126 педагогов.