Готовность детского сада в микрорайоне Купелинка Ленинского округа достигла 90%

Фото: Главгосстройнадзор МО

Инспекторы стройнадзора Подмосковья побывали на стройке детского сада в микрорайоне Купелинка Ленинского округа. Учреждение появится в жилом комплексе «ЭКО Видное 2.0». На данный момент готовность объекта достигла 90%.

Рабочие полностью возвели основные конструкции, сделали крышу и фасады. Сейчас продолжается внутренняя отделка и благоустройство территории. Завершить все работы планируют к июню 2025 года.

Площадь здания составляет около четырех тысяч квадратных метров. Детский сад рассчитан на 13 групп — 310 детей от 1,5 до семи лет. На первых двух этажах разместятся группы для малышей от четырех до шести лет, спортивный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда, а также служебные помещения. На третьем этаже будут группы для детей постарше — от пяти до семи лет, а также административные кабинеты. В детском саду будет работать около 100 человек.

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