Готовность детского сада в микрорайоне Купелинка Ленинского округа достигла 90%

Рабочие полностью возвели основные конструкции, сделали крышу и фасады. Сейчас продолжается внутренняя отделка и благоустройство территории. Завершить все работы планируют к июню 2025 года.

Площадь здания составляет около четырех тысяч квадратных метров. Детский сад рассчитан на 13 групп — 310 детей от 1,5 до семи лет. На первых двух этажах разместятся группы для малышей от четырех до шести лет, спортивный и музыкальный залы, кабинеты психолога и логопеда, а также служебные помещения. На третьем этаже будут группы для детей постарше — от пяти до семи лет, а также административные кабинеты. В детском саду будет работать около 100 человек.