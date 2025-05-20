Готовность детских летних лагерей к сезону проверили в Воскресенске

Проверка готовности лагерей к летнему сезону началась в городском округе. Специальная комиссия оценивает их безопасность и готовность к приему детей во время летних каникул.

Предварительную инспекцию спортивно-оздоровительного лагеря «Дубравушка» провела вместе со специалистами заместитель главы муниципалитета Ольга Коротеева. В ходе мероприятия были проверены договоры на питание, пропускной режим, наличие тревожной кнопки и ограждения по периметру.

Комиссия по проверке готовности детских учреждений оценивает лагеря по 15 ключевым критериям. В них входят наличие паспорта безопасности, охрана территории, система видеонаблюдения, работа контрольно-пропускного пункта, пожарная безопасность и планы эвакуации, а также проведение дератизации, дезинфекции и акарицидной обработки.