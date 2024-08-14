Госуслугами по земле и имуществу воспользовались 156 тысяч раз в Подмосковье с января

С начала года жители Московской области воспользовались почти 160 тысяч раз госуслугами по земле и имуществу. Об этом сообщили в министерстве имущественных отношений региона.

«Цифровая трансформация в сфере земельно-имущественных отношений успешно продолжается. Благодаря оптимизации наших услуг растет эффективность, качество и удобство их предоставления нашим гражданам», — прокомментировала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Так, еще к трем земельным услугам — установление сервитута, выдача разрешения на использование участка, согласование границ — подключили сервис предпроверки участка. С его помощью заявители могут узнать, находится ли он в областной собственности.

Отмечается, что в топ популярных услуг также входят: перераспределение земель, а также предварительное согласование предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

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