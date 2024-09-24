Госавтоинспекторы в Павловском Пасаде провели рейд «Нетрезвый водитель»

Сотрудники Госавтоинспекции в Павловском Посаде провели рейд по выявлению водителей, которые управляют автомобилем в алкогольном и наркотическом опьянении. С помощью массовой проверки они провели профилактические беседы и раздали листовки.

Инспекторы применили метод массовой проверки. Они останавливали всех водителей в специальных коридорах, обозначенных конусами, и визуально оценивали состояние автолюбителей, проводили профилактические беседы и раздавали тематические листовки. За время рейда нарушений не выявили.

Отметим, за управление автомобилем в нетрезвом виде предусмотрена административная и уголовная ответственность. Госавтоинспекция Московской области просит водителей сообщать о случаях, когда садятся за руль в состоянии опьянения.

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