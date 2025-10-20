Госавтоинспекторы из Одинцова провели мастер-класс «Подарок для папы»

Сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции организовали тематический мастер-класс для дошкольников — «Подарок для папы». Встреча началась с важного разговора — повторения правил дорожного движения.

Малыши в игровой форме вспомнили, как правильно переходить проезжую часть и что означают красный, желтый и зеленый сигналы светофора.

Главная часть мероприятия была творческой — ребята под руководством автоинспекторов мастерили брелоки в виде автомобилей, но вместо лобового стекла дети вставляли свои любимые фотографии с папами. Роль фар выполнили световозвращающие элементы. Такой брелок — не просто сувенир, а настоящее напоминание о самом важном.

Папы, получившие такие трогательные и практичные подарки, пообещали своим детям никогда не нарушать правила дорожного движения, всегда быть заметными на дороге и использовать световозвращающие элементы.