Городской турнир по шахматам прошел в Воскресенске

В Белоозерском прошел зимний турнир по шахматам. В нем приняли участие 16 спортсменов.

Среди мальчиков лучшим стал Леонид Макаров. Второе место присвоили Тимофею Кустареву благодаря его смекалке, а третье — Александру Довгию.

Маргарита Авдашкина заняла первое место среди девочек, продемонстрировав мастерство и волю к победе, второе — Алиса Михалевич, а третье — Анастасия Филиппова, заслужившая признание за свою настойчивость.