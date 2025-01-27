Городской турнир по шахматам прошел в Воскресенске

В Белоозерском прошел зимний турнир по шахматам. В нем приняли участие 16 спортсменов.
Среди мальчиков лучшим стал Леонид Макаров. Второе место присвоили Тимофею Кустареву благодаря его смекалке, а третье — Александру Довгию.
Маргарита Авдашкина заняла первое место среди девочек, продемонстрировав мастерство и волю к победе, второе — Алиса Михалевич, а третье — Анастасия Филиппова, заслужившая признание за свою настойчивость.
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