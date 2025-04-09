Городской парк в Павловском Посаде очистили после обильного снегопада

Сотрудники городского парка в Павловском Посаде инициировали уборку территории после обильного снегопада. Они очистили пешеходные дорожки и площадки, которые пользуются спросом у жителей.

Сотрудники парка приложили все усилия, чтобы обеспечить жителям комфорт и безопасность. Они очистили от снега основные дорожки и пешеходные зоны, чтобы горожане смогли пройти до любимых мест.

Отметим, работы проводили с использованием специализированной техники, а также вручную. Это помогло быстро устранить снеговые наслоения. Особое внимание уделили тем территориям, где гуляют пожилые люди и родители с детьми.

Команда городского парка, несмотря на сложности, быстро справилась с непогодой и оперативно прибралась на территории. Жители могут дальше наслаждаться прогулками по чистым и подготовленным дорожкам.