Всероссийский форум пчеловодов откроется в Серпухове 11 октября

Масштабное мероприятие «АпиФорум-2024» стартует на следующей неделе в городском округе Серпухов. В нем примут участие пчеловоды со всей России и из ближнего зарубежья.

Программа форума будет довольно обширной. Участников ждут разнообразные дискуссии, круглые столы и конференции. Они смогут обсудить проблемы и успехи своей деятельности, а также обменяться опытом. Мероприятие проходит при поддержке администрации округа и Министерства сельского хозяйства Подмосковья.

В настоящее время в Протвине проходит конкурсный отбор и дегустация меда. Специалисты тестируют образцы в мобильной лаборатории. Самые качественные из них будут представлены на всероссийском конкурсе «Лучший мед России — 2024».

Ожидается, что на «АпиФорум» приедут около 450 человек, в том числе и представители Серпухова, которые производят натуральный мед. Мероприятие будет проходить в течение трех дней, с 11 по 13 октября.

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