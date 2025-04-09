Городской детский турнир «Юный футболист» прошел в Химках

Соревнования по футболу для самых маленьких спортсменов прошли в Химках. Участие в них приняли 50 человек.

Начинающие спортсмены показали свои навыки в игровой форме. Лучшими объявили две команды из детских садов «Бусинка-1» и «Ромашка». Болели за маленьких футболистов их родители и воспитатели.

«Для нас это приятный опыт, а для детей — замечательная возможность получить позитивные эмоции. Надеюсь, что таких мероприятий в Химках будет как можно больше», — отметил лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Помимо спортивных активностей, для малышей организовали познавательную викторину, квест и эстафету с препятствиями. Самые ловкие и быстрые участники получили награды.

Отметим, что в Химках особое внимание уделяют развитию массового спорта. Так, в округе действуют секции и клубы с современным профессиональным оборудованием.