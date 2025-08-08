Город Верея в Наро-Фоминском округе отметит 654-летие

К этой дате практически завершили благоустройство одного из старейших городов Подмосковья. Готовность Вереи к празднику проконтролировал глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ.

В настоящее время в городе идут последние приготовления — рабочие завершают ремонт тротуаров и укрепляют беседки на склоне. Для жителей и гостей Вереи подготовили насыщенную культурную программу.

Праздничные мероприятия развернутся на трех основных площадках. В Комсомольском сквере проведут мастер-классы и спортивные состязания. На аллее между сквером и торговыми рядами, которую местные жители называют «Бродвеем», будет работать ярмарка ремесленников. А в центре города пройдет военно-патриотическая игра «Зарница» и необычный аттракцион «Машина времени», где можно будет примерить костюмы позапрошлого века.

В Верейском краеведческом музее организуют тематические экскурсии, чаепитие и выставка работ местных художников. В этом году жителей ждет особый подарок. В парк доставят легендарное «оружие Победы» — подлинную пушку ЗИС-3.

«Чувствуется, с какой любовью местные жители относятся к своему городу. Именно благодаря им Верея сохраняет свою уникальную атмосферу, оставаясь одним из самых уютных и самобытных городов нашего Наро-Фоминского округа», — отметил Роман Шамнэ.