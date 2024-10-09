Гонщики из Химок победили на первенстве Москвы и области по автокроссу

Воспитанники Дома юных техников «Интеграл» представили Химки на первенстве Москвы и Московской области по автокроссу. Спортсмены завоевали золото и бронзу соревнований.

Юные автогонщики команды имени Евгения Родионова завоевали три медали и обошли соперников в медальном зачете. Дмитрий Крючков пришел к финишу первым в классе машин Д3-Мини.

Бронзовые медали в классах багги Д3-250 и Д3-450 — у Семена Воронова и Тимура Путенкова. Готовил к первенству спортсменов Андрей Куропаткин.

«Поздравляю химчан с заслуженными наградами! Ребята, вы — большие молодцы! Так держать!» — отметил муниципальный депутат Владимир Суслов.

Заключительный этап соревнований включал восемь кроссовых дисциплин. Участие в нем приняли 55 гонщиков от девяти до 70 лет.

Ранее спортсмены Дома юных техников «Интеграл» завоевали серебряные и бронзовую медали десятого этапа первенства Москвы и Московской области по автокроссу.

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