Гонки на самокатах и беговелах среди дошкольников прошли в Раменском

Фото: Пресс-служба администрации Раменского м.о.

Детский масс-старт на беговелах и самокатах состоялся на территории Дворца спорта «Борисоглебский». Соревнования собрали более 150 юных жителей округа в возрасте от трех до семи лет, включая особенных спортсменов из «Крыльев надежды» и «Мудрой совы».

Воспитанницы отделения эстетической гимнастики спортшколы «Раменское» перед стартом провели для юных спортсменов обязательную разминку. Малышам предстояло преодолеть дистанцию длиной 300 метров. Всех финишировавших наградили медалями — проигравших на этом празднике не было. А при сдаче манишки с номером участников ждал еще один сюрприз — вкусное мороженое

«Веселье, спортивные активности, новые друзья — все это оставило приятные впечатления от праздника», — отметила  председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации Раменского Ольга Гончаренко.

Праздник для самых юных жителей округа проводится ежегодно накануне Дня защиты детей 1 июня. Первое такое мероприятие состоялось в 2022 году по инициативе комитета по спорту и молодежной политике администрации округа.

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