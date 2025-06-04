Гонки на самокатах и беговелах среди дошкольников прошли в Раменском

Детский масс-старт на беговелах и самокатах состоялся на территории Дворца спорта «Борисоглебский». Соревнования собрали более 150 юных жителей округа в возрасте от трех до семи лет, включая особенных спортсменов из «Крыльев надежды» и «Мудрой совы».
Воспитанницы отделения эстетической гимнастики спортшколы «Раменское» перед стартом провели для юных спортсменов обязательную разминку. Малышам предстояло преодолеть дистанцию длиной 300 метров. Всех финишировавших наградили медалями — проигравших на этом празднике не было. А при сдаче манишки с номером участников ждал еще один сюрприз — вкусное мороженое
«Веселье, спортивные активности, новые друзья — все это оставило приятные впечатления от праздника», — отметила председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации Раменского Ольга Гончаренко.
Праздник для самых юных жителей округа проводится ежегодно накануне Дня защиты детей 1 июня. Первое такое мероприятие состоялось в 2022 году по инициативе комитета по спорту и молодежной политике администрации округа.
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