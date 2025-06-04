Гонки на самокатах и беговелах среди дошкольников прошли в Раменском

Детский масс-старт на беговелах и самокатах состоялся на территории Дворца спорта «Борисоглебский». Соревнования собрали более 150 юных жителей округа в возрасте от трех до семи лет, включая особенных спортсменов из «Крыльев надежды» и «Мудрой совы».

Воспитанницы отделения эстетической гимнастики спортшколы «Раменское» перед стартом провели для юных спортсменов обязательную разминку. Малышам предстояло преодолеть дистанцию длиной 300 метров. Всех финишировавших наградили медалями — проигравших на этом празднике не было. А при сдаче манишки с номером участников ждал еще один сюрприз — вкусное мороженое