Голосовой помощник в сфере ЖКХ ответил на 310 тысяч вопросов жителей Подмосковья

Голосовой помощник по вопросам ЖКХ робот Женя работает в Подмосковье с ноября 2023 года. За это время он ответил на 310 тысяч звонков жителей.

Как рассказали в подмосковном Мингосуправления, чаще всего жители обращались к роботу по вопросам электричества. Количество таких обращений превысило 11,7 тысячи. Еще более 8,5 тысячи звонков были связаны с водоснабжением и 4,7 тысячи — с отоплением.

Робот отвечает жителям на вопросы, связанные с темой ЖКХ. Обратиться к нему можно по номеру 122, доб.4.

Звонки направляются в Единую диспетчерскую службу, по необходимости голосовой помощник соединяет с оператором, консультирует по плановым отключениям и срокам устранения аварий, а также рассказывает работе управляющих компаний, счетчиках и платежах.

Робот уже помог создать более 141 тысяч заявок в ЕДС и совершил около 238 тысячи обзвонов.