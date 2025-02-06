Голосование за ремонт музея имени Сергея Танеева началось в Одинцове

В 2021 году музей имени Сергея Танеева в Звенигороде в Одинцовском городском округе получил статус объекта культурного наследия. Однако фасады и крыша здания требуют срочного ремонта. Принять участие в голосовании за обновление музея может любой желающий.

Для того, чтобы поддержать проект по ремонту объекта культурного наследия, достаточно перейти по ссылке, авторизоваться, оставить комментарий и отдать свой голос.

Отметим, что музей Танеева — это не просто архитектурное сооружение, а настоящий культурный центр, который притягивает тысячи людей. В его стенах хранятся 15 000 уникальных экспонатов, звучат музыкальные произведения, выступают известные артисты. Сюда съезжаются ценители искусства со всей страны. Ремонт здания — это еще и возможность сделать музей более современным и комфортным для посетителей.