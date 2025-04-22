Голосование за объекты благоустройства в 2026 году началось в Воскресенске

В Воскресенске началось всероссийское голосование за объекты, которые благоустроят в 2026 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Жители могут выбрать одну территорию из пяти предложенных.

Голосование продлится до 12 июня 2025 года. В нем могут принять участие жители старше 14 лет. Выбрать территорию можно на федеральной платформе. Именно горожане определят, какой объект благоустроят.

На выбор — сквер у Дворца культуры «Химик», бульвар 50-летия Ленинского комсомола, сквер «Тигры на льду» в микрорайоне Новлянский, «Сквер встреч» в микрорайоне Цемгигант и Березовая роща у гимназии № 1.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.