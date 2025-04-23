Голосование за объекты благоустройства в 2026 году началось в Подольске

Жители Подольска смогут принять участие в голосовании за благоустройство одной из пяти общественных территорий в 2026 году. Акция проходит рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который реализуется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
На выбор представлено несколько объектов: Славянский бульвар в микрорайоне Силикатная-2, территория на пересечении улиц Ульяновых и Мраморная, 2, в микрорайоне Парковый, сквер 100-летия победы России над наполеоновской армией 1812 года в микрорайоне Зеленовский (Соборная площадь), сквер имени Долгого в микрорайоне Ивановский и бульвар 65-летия Победы, расположенный между улицами Академика Доллежаля и Генерала Варенникова в микрорайоне Кузнечики.
Проголосовать можно с 21 апреля по 12 июня через Госуслуги.
Ранее благодаря участию во Всероссийском голосовании средства были выделены на благоустройство Сквера Поколений. В рамках работ там обновили плиточное покрытие, установили малые архитектурные формы, разбили клумбы и провели озеленение.
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