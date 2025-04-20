Голосование по благоустройству Химок проведут с 21 апреля по 12 июня

Жители Химок старше 14 лет могут принять участие в голосовании по благоустройству города. Оно пройдет в онлайн-формате с 21 апреля по 12 июня.

Электронное голосование проведут через Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства. Участники выберут одну территорию Химок для благоустройства, а также определят дизайн-проекты ранее отобранных локаций. Объекты для голосования доступны в зависимости от адреса проживания, который укажет житель при регистрации на портале «Госуслуги».

Отдать голос с 21 апреля по 12 июня можно на единой федеральной платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru как с помощью компьютера, так и с помощью смартфона. Еще один способ проголосовать за благоустройство территории — обратиться в любое отделение Многофункционального центра.

Отметим, через Государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства можно решить вопросы, касающиеся управления и содержания дома. На платформе организуют общие собрания собственников в электронной форме. Удаленный формат подобных встреч удобен для жителей и помогает экономить время.