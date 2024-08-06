Голбол будут развивать в Орехово-Зуеве благодаря подписанному соглашению

Голбол — это адаптивная игра для людей с нарушениями зрения. Ее суть в том, чтобы команда, используя только слух, забросила мяч в ворота соперника. В Орехово-Зуевском округе голбол планируют развивать в сотрудничестве с футбольным сообществом.

Теперь в округе пройдут ночная лига, соревнования с участием игроков клуба «Знамя Труда», а также показательные матчи. Первый уже состоялся сразу после подписания соглашения во Дворце спорта «Восток». В нем поучаствовали футболисты известного клуба и параспортсмены клуба «Истоки».

«Не будем отставать от наших ведущих спортивных команд и будем также на таком уровне поддерживать эту дисциплину. И очень приятно то, что такая авторитетная команда, как „Знамя Труда“, отнеслась положительно к подписанию этого соглашения. Те тренеры, которые занимаются с нашими ребятами, имеют колоссальный опыт по передаче, по развитию этого спорта среди молодежи», — поделился президент Федерации спорта слепых Московской области Александр Коняев.

Отметим, что игру создали для реабилитации людей, которые получили травмы во время Великой Отечественной войны. Сегодня это паралимпийский вид спорта.

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