Годовой план ремонта дворов выполнили в Химках

Годовую программу ремонта дворов выполнили в Химках. С января в округе в порядок привели 19 территорий. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Благоустройство затронуло двор у домов № 23 и № 25 на улице Маяковского, у домов № 54 и № 68 на Молодежной улице, у домов № 70, № 74 и № 76 на Юбилейном проспекте, у домов № 4, № 4а и № 4б на Совхозной улице и в других локациях.

Еще четыре двора привели в порядок в деревнях Брехово и Лунево. Уже сейчас жители могут наслаждаться обновлениями и отдыхать с комфортом.

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