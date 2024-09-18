Годовой план по замене систем газоснабжения завершили в 9 округах Подмосковья

Московская область вновь подтвердила лидерство в реализации программы капремонта, войдя в топ по замене систем газоснабжения. Подмосковье одним из первых приступило к обновлению инженерных сетей. Об этом сообщили в МИнистерстве ЖКХ региона.

В 2024 году работы завершили в девяти округах: Бронницах, Волоколамске, Егорьевске, Кашире, Коломне и других.

«Модернизация систем газоснабжения в Подмосковье — это не только повышение качества инфраструктуры, но и обеспечение безопасности каждой семьи. Установка устройств автоматического контроля загазованности — важный шаг к созданию современных и безопасных условий проживания», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Он подчеркнул, что до конца 2025 года более 80 тысяч квартир в Подмосковье оснастят этими системами.

Напомним, ознакомиться с графиком работ жители Московской области могут на сайте Фонда капитального ремонта.

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