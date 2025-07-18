Глэмпинг в Пушкино получил федеральную субсидию на развитие

Глэмпинг «Озеро белых лилий», расположенный в Пушкинском округе, достиг значимых результатов — с 2023 года его посетили свыше тысячи туристов. Зона отдыха также получили федеральную субсидию на развитие.

Финансовую поддержку от государства направили на возведение модульных гостевых домиков некапитального типа. Благодаря выделенным средствам удалось покрыть часть расходов на строительство 51 жилого здания.

«Наш глэмпинг „Озеро белых лилий“ находится в прекрасном уголке Подмосковья, в Пушкинском городском округе: с одной стороны у нас лес, с другой — озеро с песчаным пляжем. По нашим наблюдениям, чаще всего отдых в глэмпинге выбирают пары от 25 до 45 лет, а также семьи с детьми», — пояснила руководитель комплекса Мария Аверкина.

Руководство глэмпинга активно сотрудничает с Софринской воинской частью — на выделенном участке площадью около гектара организовали военно-патриотический лагерь «Софринец», куда приглашают и гостей комплекса старше девяти лет.

«Помимо коммерческого туристического потока, мы развиваем еще одно направление — реабилитацию военнослужащих Софринской воинской части. Как отель мы помогаем им с размещением», — добавила Мария.

За активную социальную деятельность руководство глэмпинга удостоилось благодарностей от военнослужащих и Московского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство».

В ближайших планах — расширение инфраструктуры: открытие ресторана, строительство спа-комплекса и возведение двухэтажного конференц-зала.