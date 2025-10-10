Главный нарколог Подмосковья развеял миф о способности алкоголя снимать стресс

Вопреки устоявшемуся мнению о том, что алкогольные напитки способствуют расслаблению и снятию нервного напряжения, в реальности они производят совершенно обратный эффект. В Московском областном клиническом наркологическом диспансере объяснили, почему важно исключить спиртное, если человек подвержен частым тревогам.

Алкоголь негативно влияет на психическое здоровье и способен привести к депрессии.

«Этанол нарушает работу нервной системы, а это ведет к снижению настроения и повышению уровня стресса. Кроме этого, алкоголь снижает усвоение витамина B1 (тиамин), необходимого для нормального функционирования нервной системы. А дефицит тиамина также способствует возникновению чувства беспокойства и страха. Негативно алкоголь влияет и на сон», — пояснил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Подмосковья Виталий Холдин.

Сначала спиртные напитки оказывают седативное действие, однако впоследствии структура сна страдает, что лишь усиливает усталость и тревогу.

Для поддержания стабильного психического состояния крайне важно придерживаться простых принципов: регулярно заниматься спортом, сбалансированно питаться, общаться с другими людьми, достаточно спать и отказаться от вредных привычек.

Напомним, ежегодно 10 октября в мире отмечают День психического здоровья.