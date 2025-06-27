Главный нарколог Подмосковья рассказал о способах уберечь детей от наркотиков

Молодежь находится в группе риска по употреблению наркотиков. О том, как уберечь ребенка от запрещенных веществ, рассказал главы нарколог Подмосковья Виталий Холдин.

Для поддержания доверительных отношений с ребенком родителям важно создать комфортные условия дома. Дети должны быть уверены, что их всегда выслушают без ругани и запугиваний, отмечает специалист.

В разговоре с ребенком важно развеять мифы о наркотиках и напомнить об опасности даже единичной пробы.

«Кроме того, важно научить ребенка говорить „нет“ и не чувствовать себя при этом изгоем. Для подростков важно быть в социуме, и часто именно нежелание выделяться и неумение отказаться толкает их на пробу наркотика. И наконец, стоит помнить, что зависимость может сформироваться даже после одного эпизода употребления. И это не страшилка взрослых, а реальный факт», — сказал Виталий Холдин.

Он добавил, что летом особенно важно правильно организовать досуг ребенка. Когда он занят интересными делами, у него не появится интерес к запрещенным веществам.