Главный нарколог Подмосковья напомнил о подготовке к сдачи донорской крови

Жители Подмосковья все чаще становятся донорами крови. Процедура требует ответственной подготовки. О том, что необходимо делать перед сдачей крови, рассказал главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин.

Накануне процедуры нельзя пить алкоголь и курить, а также есть жирную, острую и соленую пищу. При этом сдавать кровь натощак не рекомендуется.

«Рекомендуется выпить сладкий чай или морс, можно съесть кашу или бутерброд с цельнозерновым хлебом. Перед сдачей крови за 72 часа не стоит принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики», — сказал врач.

Отказаться от алкоголя следует как минимум за двое суток. Спиртное влияет на свертываемость крови, а также из-за него может понизиться глюкоза и гемоглобин.

На тонус сосудов негативно влияет никотин, поэтому также следует воздержаться от курения. Из-за пониженного давления может начаться головокружение и другие симптомы.

«Перед сдачей крови нужно пройти медицинское обследование, соблюдать режим дня, правильно питаться, и помнить, что дотация — важный и ответственный шаг», — добавили в Минздраве.