Главный нарколог Подмосковья напомнил о негативном влиянии алкоголя на мозг

В России с 21 по 27 июля проходит Неделя сохранения здоровья головного мозга. Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал о механизмах пагубного влияния алкоголя на состояние сосудов и капилляров.

Спиртное значительно быстрее разрушает мозг, чем другие органы.

Эксперт подробно описал последствия регулярного употребления спиртного.

«В результате снижается интеллект и замедляются реакции, эмоции блекнут, человек перестает получать радость от жизни. Алкоголь постепенно поглощает личность, замещает все ее потребности и интересы, оставляя только единственное желание — получить новую дозу», — отметил нарколог.

Он также назвал простые, но эффективные способы поддержания когнитивных функций: регулярная физическая активность, прогулки на свежем воздухе, сбалансированное питание, минимизация стрессов и полный отказ от вредных привычек.

Особое внимание Виталий Холдин уделил умственным тренировкам — чтению, разгадыванию кроссвордов или изучению языков.