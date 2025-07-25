Главный нарколог Подмосковья напомнил о негативном влиянии алкоголя на мозг
В России с 21 по 27 июля проходит Неделя сохранения здоровья головного мозга. Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин рассказал о механизмах пагубного влияния алкоголя на состояние сосудов и капилляров.
Спиртное значительно быстрее разрушает мозг, чем другие органы.
«Простым языком, алкоголь убивает клетки мозга, делая человека рассеянным, подавленным, забывчивым», — пояснил Виталий Холдин.
Эксперт подробно описал последствия регулярного употребления спиртного.
«В результате снижается интеллект и замедляются реакции, эмоции блекнут, человек перестает получать радость от жизни. Алкоголь постепенно поглощает личность, замещает все ее потребности и интересы, оставляя только единственное желание — получить новую дозу», — отметил нарколог.
Он также назвал простые, но эффективные способы поддержания когнитивных функций: регулярная физическая активность, прогулки на свежем воздухе, сбалансированное питание, минимизация стрессов и полный отказ от вредных привычек.
Особое внимание Виталий Холдин уделил умственным тренировкам — чтению, разгадыванию кроссвордов или изучению языков.