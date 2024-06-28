Главного архитектора Подмосковья Александру Кузьмину наградили знаком «Кентавр»

Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина удостоилась знака «Кентавр». Церемония награждения прошла в Красноярске на заседании Совета главных архитекторов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.

В этом году на заседании совета присутствовали председатель правительства Красноярского края Сергей Верещагин, заместитель министра строительства и ЖКХ России Константин Михайлик, заместитель генерального директора Дом.РФ Антон Финогенов и другие почетные гости.

«Совет главных архитекторов — удивительное сообщество, главной целью которого является профессиональное общение и обмен опытом», — прокомментировала Кузьмина.

По словам Михайлика, решения которые принимаются на совете, определяют дальнейший вектор работы. Сейчас в России формируется новая концепция пространственного развития — для этого необходимо отобрать опорные пункты, которые получат свое развитие.

Напомним, «Малый Кентавр» вручается главным архитекторам муниципалитетов, «Средний Кентавр» — главным архитекторам городов-миллионников, «Большой Кентавр» — главным архитекторам регионов.

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