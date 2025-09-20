Главная спортивная арена в Химках отметила 17-летие

Одна из ключевых спортивных площадок города «Арена Химки» 20 сентября отмечает 17-летие. Комплекс возведен на историческом месте: еще в 1963 году Химкинский горсовет утвердил строительство небольшого стадиона на берегу Канала имени Москвы на пять тысяч зрителей.

На этом месте позже появился стадион «Новатор», а возведение современного спорткомплекса началось в 2005 году.

Первый официальный матч на новой арене прошел 20 сентября 2008 года — тогда на поле вышли команды «Химки» и «Сатурн». С тех пор эта дата закрепилась как День рождения «Арены». За годы работы здесь прошло более 517 официальных матчей.

Сегодня «Арена Химки» принимает соревнования городского, регионального и всероссийского уровня. Трибуны комплекса вмещают до 15 тысяч зрителей.

Представители администрации округа поздравляют спортсменов, тренеров и болельщиков с праздником и благодарят всех, кто ежедневно обеспечивает работу арены.

