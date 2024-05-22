Глава Воскресенска вручил жителям награды от Союза десантников Белогорья

Трое жителей Воскресенска удостоились орденов и медалей от Союза десантников Белогорья. Награды вручил глава округа Алексей Малкин.

«Поздравил и пожал руки Владимиру Черкашину, Сергею Андрианову и Сослану Наниеву. Горжусь, что в нашем округе живут такие люди», — сказал Малкин.

Глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин на совещании в администрации вручил воскресенцам общественные награды от Союза десантников Белогорья.

Мужчины удостоены ордена «Честь и долг» и медали «Труженик тыла» за активную гражданскую позицию и личный вклад в общую победу в специальной военной операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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