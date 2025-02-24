Глава Воскресенска провел очередной объезд территории

Вместе с руководителем муниципалитета, секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Алексеем Малкиным в мониторинге участвовали его заместители. Такие объезды в городском округе проводятся на регулярной основе.
Глава Воскресенска побывал на водозаборном узле «Сабурово», который снабжает холодной водой микрорайон Новлянский и центральную часть города. Алексей Малкин отметил, что оборудование работает исправно, а подача ресурса осуществляется в штатном режиме.
Руководитель муниципалитета также посетил улицу Кагана, где проверил ход ремонтных работ на канализации.
Во время объезда Алексей Малкин обратил внимание на качество уборки на контейнерных площадках микрорайонов Москворецкий и Цемгигант. Глава округа указал специалистам на выявленные недочеты, которые необходимо устранить.
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