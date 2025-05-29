Глава Воскресенска провел личный прием жителей

Вместе с руководителем муниципалитета, секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Алексеем Малкиным прием вели его заместители, профильные специалисты администрации округа, представители ресурсоснабжающих организаций и заместитель городского прокурора Ахмед Медов. Со своими вопросам к главе округа обратились восемь человек.

Обращения жителей Воскресенска касались капитального ремонта многоквартирного дома, содержания придомовой территории, опиловки аварийных деревьев, уличного освещения, установки остановочных павильонов, ремонта дороги, а также оформления субсидии на приобретение жилья,

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Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.