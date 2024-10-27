Глава Воскресенска посетил открытие жилого комплекса на улице Ломоносова

В городском округе Воскресенск на улице Ломоносова, дом № 117А, возвели новый жилой дом. Современный малоэтажный комплекс вместил в себя 100 квартир. Глава Воскресенска Алексей Малкин побывал не его открытии.

На огороженной территории малоэтажного комплекса по улице Ломоносова, дом № 117А, в Воскресенске разместили детскую игровую зону, площадку для мусорных контейнеров. Также ее оснастили камерами видеонаблюдения.

«Мы с большой помощью администрации взяли объект и сделали современнейший дом с энергоэффективными фасадами, современной инженерией, благоустроенной территорией. Хороший стандарт современной городской среды», — сказал генеральный директор ООО «Группа Арткласс» Артемий Крылов.

Торжественное открытие нового жилого дома посетил глава муниципалитета Алексей Малкин. Он побеседовал с генеральным директором, обошел здание и оценил внутреннее благоустройство. Также руководитель округа поблагодарил застройщиков за предоставление двух квартир, которые они передали на баланс Воскресенска.

«За последние девять лет это первый дом, который сдан. Мы проводим при поддержке Московской области кампанию по строительству домов, работаем с подрядчиками, включаем дома в реновации. У нас порядка 500 очередников на территории городского округа Воскресенск, и очень хочется, чтобы они улучшили свои жилищные условия», — подчеркнул он.