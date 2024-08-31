Глава Воскресенска Алексей Малкин принял участие в конференции педагогов

В преддверии нового учебного года глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин посетил конференцию педагогических работников и общественности. Она прошла в лицее имени Героя Советского Союза Павла Стрельцова.

В своем выступлении Алексей Малкин подчеркнул важность современных ориентиров в образовании и отметил, что главная общая цель — соответствовать им, способствовать качественному обучению и воспитанию подрастающего поколения.

В рамках конференции глава округа также наградил благодарственными письмами учителей, чьи выпускники в этом году набрали 100 баллов на Едином государственном экзамене, а также тех, кто воспитал победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников.

«Горжусь нашими учителями и благодарен им за преданность делу и высочайший профессионализм!» — отметил Алексей Малкин.

Это событие стало важным шагом к подготовке образовательного процесса в новом учебном году и укреплению взаимодействия между педагогическим сообществом и местными властями.

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