Глава Серпухова Сергей Никитенко посетил спортивную школу «Ока» в Пущине

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко совместно с Председателем окружного Совета депутатов Михаилом Шульгой посетили спортивную школу «Ока» в Пущине. В ходе визита руководители обсудили текущие вопросы, связанные с улучшением условий для тренировок.

В учреждении организованы занятия по таким видам спорта, как гимнастика, дзюдо, бокс, лыжные гонки и гребля. Также на базе школы работают секции шахмат, плавания и футбола. В рамках визита составлен план ремонтных работ, необходимых для создания более комфортной среды для спортсменов. Кроме того, затронули тему обновления спортивного инвентаря.

Рядом со школой расположена гостиница для размещения спортсменов, приезжающих на соревнования в Пущино из других городов. Глава округа сообщил о необходимости ее дооснащения мебелью для повышения удобства проживания.

Еще одной важной темой встречи стало обсуждение включения спортивной школы «Ока» в региональную программу по оснащению объектов спорта «умными» камерами видеонаблюдения в рамках проекта Министерства спорта Московской области «50 умных ФОК». Сергей Никитенко подчеркнул значимость этого проекта для повышения безопасности и модернизации спортивной инфраструктуры.