Глава Серпухова провел рабочую встречу с руководством автомобильного центра

Глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко провел встречу с директором флагманского центра «РОЛЬФ Серпухов» Дмитрием Мельниковым и директором департамента продаж новых автомобилей ГК «РОЛЬФ» Николаем Ивановым. Основной темой обсуждения стали планы по развитию автомобильной инфраструктуры округа и укреплению позиций компании на рынке региона.

Дилерский центр «РОЛЬФ Серпухов» демонстрирует уверенный рост, расширяя ассортимент и предоставляя клиентам новые возможности. Теперь в центре можно приобрести не только автомобили с пробегом, но и новые машины известных брендов, поставляемые по системе параллельного импорта. На складе группы компаний в настоящее время находится 3,6 тысячи автомобилей самых популярных марок, а также обширный склад запчастей.

Помимо продажи автомобилей, дилерский центр предлагает полный спектр сервисных услуг, включая гарантийное обслуживание и ремонт. Это делает центр важным звеном в автомобильной экосистеме региона.

На встрече также озвучены амбициозные планы компании по развитию местной автомобильной инфраструктуры. Одним из ключевых направлений станет строительство завода по производству автомобилей и запчастей на территории наукограда. Этот проект не только укрепит позиции региона на автомобильном рынке, но и станет важным шагом в экономическом развитии муниципалитета, создав новые рабочие места для жителей Серпухова.

Глава округа выразил поддержку инициативам компании и подчеркнул значимость совместной работы для улучшения качества жизни горожан и развития местной экономики.