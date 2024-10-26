Глава Серпухова провел личную встречу с фермером Иваном Козярским

Глава Серпухова Сергей Никитенко провел личную встречу с фермером и специалистом по апитерапии Иваном Козярским. В ходе встречи были подведены итоги прошедшего «Апифорума-2024», который объединил сотни специалистов из разных уголков России.

На протяжении нескольких дней в Серпухове проходили насыщенные события: круглые столы, тематические дискуссии, обмен опытом и идеями, конференции и дегустация продукции. Иван Козярский выразил свое мнение о перспективах развития пчеловодства в городском округе, подчеркнув, что серпуховский мед уже известен далеко за пределами муниципалитета благодаря своему высокому качеству.

«С нашей стороны продолжим поддерживать развитие пчеловодства в Серпухове. Это не только важная часть сельского хозяйства, но и новая визитная карточка муниципалитета. Благодаря таким энтузиастам, как Иван Козярский, линейка местной продукции будет расширяться, способствуя укреплению позиций Серпухова на рынке», — отметил Сергей Никитенко.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».