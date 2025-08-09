Глава Серпухова посетил местный лифтостроительный завод

С работой лифтостроительного завода в Серпухове ознакомился глава городского округа Алексей Шимко. Он осмотрел производственные площадки и пообщался с руководством предприятия.

Сегодня завод выпускает лифты различных категорий: от эконом- до бизнес-класса. Площадь производственной площадки — более 50 тысяч квадратных метров. Здесь работают около 500 специалистов.

Предприятие поставляет продукцию в более чем 30 регионов России. На нем действует испытательный центр лифтового оборудования, где проводят одновременное тестирование до девяти лифтов.

Глава Серпухова Алексей Шимко обсудил с генеральным директором завода Геннадием Перегудовым перспективы развития: модернизацию и обновление лифтового парка, вывод на рынок интерактивных лифтов, увеличение объема поставок и возможность передачи заводу обслуживания лифтов городской инфраструктуры.

«Серпуховский лифтостроительный завод — важное звено не только в экономике нашего округа, но и всей страны. Будет оказываться дальнейшая поддержка развитию предприятия, создавая условия для роста производства и внедрения инновационных решений», — сказал Алексей Шимко.